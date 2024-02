El tarragoní Octavi Vilà, abat de Poblet, serà el nou bisbe de Girona

L'abat de Poblet, Octavi Vilà, serà el nou bisbe de Girona, un càrrec vacant des de fa prop de dos anys. El mitjà 'Religión Digital' avança aquest dimecres el nomenament, hores abans de la roda de premsa simultània que tenen prevista per demà a les dotze del migdia des de Girona i des de Vimbodí i Poblet el Bisbat de Girona i el mateix abat, que estarà acompanyat de l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas. En el cas del bisbat gironí, la roda de premsa la farà l'administrador diocesà de Girona, mossèn Lluís Suñer. D'aquesta manera, Octavi Vilà agafarà la plaça que va originar la mort de Francesc Pardo el març del 2022.

Cal recordar que el papa Francesc va proposar formalment el candidat a nou bisbe de Girona l'octubre de l'any passat. El pontífex va signar l'acceptació donant el vistiplau al nom que se li va fer arribar. Després quedava pendent que la persona acceptés el càrrec.

El lideratge a la diòcesi fa prop de dos anys que està vacant, després que l'anterior bisbe, Francesc Pardo, morís el 31 de març del 2022. Abans, el juny del 2021, ja havia presentat la renúncia al càrrec en complir 75 anys.

El juliol passat el papa Francesc nomenava el bisbe auxiliar de Barcelona Sergi Gordo nou titular de la diòcesi de Tortosa. En la roda de premsa de presentació del nou càrrec, el cardenal Joan Josep Omella reconeixia certa sorpresa per l'endarreriment en el nomenament del nou bisbe de Girona, però assegurava que aquest fet no suposava un "tractament punitiu" per part de la Santa Seu.

L'any 2015 Octavi Vilà va substituir el recentment traspassat José Alegre al capdavant de l'Abadia de Poblet. Nascut a Tarragona el 1961 és monjo des del 2006 i sacerdot des del mateix 2015.