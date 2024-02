L’Audiència de Barcelona reobre de nou la causa contra Colau per subvencions a entitats socials

L'Audiència de Barcelona ha reobert per segon cop la causa contra l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau per les suposades subvencions irregulars a entitats socials com la PAH, l’Observatori DESC, ESF o l’APE. Segons ha avançat ‘El Periódico’ i ha confirmat l’ACN, el tribunal ha estimat el recurs presentat per l'Associació de Juristes Constitucionalistes per les Llibertats i l'Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica contra la decisió del jutjat d'instrucció número 21 de Barcelona de rebutjar la pràctica de diligències, entre elles la citació com investigada de la interventora municipal que va signar el primer conveni d'ajuts el 2014 i després va participar en la tramitació de la concessió d'altres subvencions.

El tribunal, que considera que «hi ha indicis de la possible comissió de delictes de prevaricació i malversació de fons públics», considera «raonable» que es requereixi la «justificació de les subvencions com a element que pot donar llum als presumptes delictes que s'investiguen».

En la concessió d’aquestes subvencions, la intervenció municipal va recomanar modificar la tramitació de les ajudes per ajustar-les a la normativa, acció corregida. Precisament, la interventora municipal va assegurar en la declaració que «no va observar cap conducta més enllà de meres irregularitats però que mai transcendirien l'àmbit penal», tal com el mateix jutjat recordava en la seva primera interlocutòria d’arxivament d'aquesta causa que després va ser reoberta per l'Audiència de Barcelona a finals del 2022.

Les associacions que exerceixen l'acusació popular en aquest procediment van sol·licitar la declaració com a investigada d'aquesta interventora, però el jutjat la va rebutjar. Ara, l'Audiència insta a que sigui citada com a investigada perquè pugui testificar sobre les raons «per adjudicar subvencions de forma directa, sense concurrència pública» o sobre «la reiteració d'aquestes subvencions en el temps», ja que «xocava amb la normativa vigent». Per als magistrats «la interventora hauria d'haver formulat objeccions» a aquesta decisió municipal i per això creuen que ha de declarar en aquest procediment.

En concret, el tribunal insta el jutjat a requerir l'Ajuntament de Barcelona i les quatre entitats que van rebre subvencions perquè «justifiquin la destinació» d'aquestes ajudes concedides. La interlocutòria de l'Audiència de Barcelona indica que «conèixer el destí que es va donar als diners de les subvencions pot contribuir a valorar el caràcter excepcional que justificaria aquestes subvencions». A més, els magistrats detallen que «diverses de les persones que van intervenir en la concessió de les subvencions tenien vincles amb les entitats que van rebre els diners» i per això saber el destí de les ajudes «pot aportar informació rellevant per valorar si, en concedir-se les subvencions, els que les concedien eren conscients d'estar donant un ús desviat a fons públics». «Així, per exemple, i com a mera hipòtesi, ja que sembla que les entitats que van rebre les subvencions les van destinar en una elevada proporció a despeses de personal, podria resultar que els que concedien la subvenció sabessin que estaven facilitant el pagament de retribucions als seus companys o excompanys, en comptes de destinar els diners a finalitats adequades per a un ajuntament», remarca el tribunal.

En la seva interlocutòria, l'Audiència de Barcelona també recorda que les ajudes a entitats socials es van concedir durant diversos anys i remarca que «la justificació que es realitzés sobre les subvencions ja concedides i abonades hauria d'influir en les decisions posteriors de concedir o no més subvencions , tant a la qüestió de fons (si s'atorgava o no una nova subvenció) com a les qüestions de forma (si estava justificat que les noves subvencions es tornessin a concedir de forma directa o si havia de permetre la concurrència d'altres entitats).

La posició del consistori

De la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona ha indicat que en aquests moments la interlocutòria està essent analitzada pels serveis jurídics municipals. Alhora recorda que el fiscal no ha presentat acusació i que es tracta d'una causa que ja ha estat arxivada en dues ocasions.

A més, també ha subratllat que la setmana passada s'hi va pronunciar el Tribunal de Comptes, que no va apreciar responsabilitat comptable en els fets.

En paral·lel, l'Ajuntament manifesta «el més absolut respecte» per les decisions judicials i, alhora, la «màxima confiança» en la figura de la interventora municipal.