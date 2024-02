Ingressa a presó un perillós lladre que va escanyar a la seva víctima fins a la inconsciència

Un perillós lladre que apretava el coll de la víctima fins que perdia la consciència (tècnica del 'mataleón') per a, a continuació, perpetrar el robatori, ha estat enviat a presó després d’actuar en una botiga de pintures d’Alcoi, a Alacant.

Segons la Policia Nacional, el detingut és espanyol de 37 anys i presumptament va actuar d’aquesta manera per aconseguir diners, les joies que portava la víctima, una dona de 59, així com els diners que hi havia a la màquina registradora.

L’individu havia entrat dies abans a la botiga amb una dona per demanar informació sobre unes pintures, i el dia dels fets va sol·licitar un article a la propietària per a, immediatament, abalançar-se sobre ella i escanyar-la fins que la víctima va perdre el coneixement.

Minuts després es va recuperar a l’interior del bany, on l’havia portat el lladre, que li havia sostret un anell i el braçalet d’or que portava, a més del moneder, telèfon mòbil i diners de la caixa enregistradora.

La dona va haver de ser hospitalitzada per una insuficiència cardíaca relacionada amb l’agressió, mentre que la investigació va identificar el suposat autor, amb antecedents, que va ser detingut per robatori amb violència i posat a disposició judicial, després de la qual cosa es va decretar l’ingrés a la presó.