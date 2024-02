Els governs català, navarrès, basc i aragonès defensen una aliança per impulsar l’hidrogen verd

Els governs de Catalunya, Navarra, el País Basc i Aragó defensen la col·laboració interterritorial com a part «fonamental» per avançar en la descarbonització de la indústria a través de l’hidrogen verd. Així ho han manifestat en el segon Fòrum del Corredor de l’Hidrogen de l’Ebre celebrat aquest dijous al port de Tarragona.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha reivindicat el sud d’Europa com un «actor rellevant» en el nou model energètic i en la descarbonització. «Europa és cada vegada més conscient que aquest eix de l’Ebre que estem generant és important des d’un punt de vista continental», ha afirmat Torrent, qui ha subratllat que això també passa per «unir esforços» entre regions per ser més competitius.