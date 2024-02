La viuda de l’expresident haitià assassinat és acusada de complicitat en el crim

El jutge haitià Walther Voltaire va acusar aquest dilluns Martine Moïse, viuda de l’assassinat president Jovenel Moïse, de complicitat i associació criminal per cometre el magnicidi el 2021, segons l’informe judicial a què aquest dilluns va tenir accés EFE.

Juntament amb la viuda van ser imputades unes altres 50 persones, entre elles 17 colombians i també l’exprimer ministre de Haiti Claude Joseph i l’excap de la Policía Nacional Léon Charles, que ara es desentrampa com a representant permanent del país caribeny davant de l’Organització dels Estats Americans (OEA).

Joseph afronta els mateixos càrrecs de Martine Moïse, mentre que Charles s’enfronta a càrrecs d’assassinat, temptativa d’assassinat, possessió i port il·legal d’armes, conspiració contra la seguretat interna de l’Estat i associació per delinquir.

«Existeixen càrrecs concordants i proves suficients per justificar la seva responsabilitat en els fets que se’ls imputen», segons la decisió del magistrat, que els remet «al Tribunal Penal, reunit sense assistència de jurat, per ser jutjats pels fets d’associació per delinquir, robatori a mà armada, terrorisme, assassinat i complicitat en assassinat, delictes comesos en perjudici de Jovenel Moise».

Quant a la viuda de Moise, les seves declaracions sobre l’assassinat del president «són tan plenes de contradiccions que deixen molt a desitjar i la desacrediten», segons la interlocutòria dictada pel jutge d’instrucció.

El magistrat Voltaire va enviar la seva interlocutòria de 122 pàgines a un fiscal que ara informarà les persones vinculades sobre l’acusació.

El pròxim pas serà que el president del Tribunal Suprem haitià organitzi un judic.

Pel cas ja s’han declarat culpables cinc persones davant de la justícia dels Estats Units, on es va planificar i va finançar el complot.

Moise va ser torturat i assassinat el 7 de juliol de 2021 a la seva residència de Port-au-Prince per un grup de mercenaris, majoritàriament colombians.

En l’atac la seva esposa va resultar ferida, per la qual cosa aquell mateix dia va ser traslladada a Miami (Estats Units).