Robots que posen cubates en 30 segons o focs per fer paelles perfectes, una realitat

Un dispensador de cubates, un cremador de paelles automàtic professional o coberts de farina d’arròs per menjar-ne amb un resultat de malbaratament zero són algunes de les novetats que marquen el present de l’hostaleria, un sector que es reuneix fins demà a la Fira HIP de Madrid.

Cansats de fer llargues cues per demanar una copa en festivals, concerts o discoteques, un grup de cinc joves de l’Uruguai, Armènia, Barcelona i València es van posar a pensar com podrien solucionar aquesta llarga espera i, després de tres anys d’investigació i desenvolupament va nàixer Mixo, el primer robot del món que fa cubates en 30 segons.

«Mixo té quatre alcohols (al gust del negoci que el compri) i begudes gasoses, gel i vasos, en total allotja 28 botelles i pot donar 400 copes sense ajuda de l’humà», segons explica a EFE Martín Cohen, el director executiu d’aquesta empresa establerta a Barcelona, ciutat on fabriquen el robot que serveix les copes en 30 segons.

Però Mixo, matisa Cohen, va més enllà i es tracta d’una màquina que redueix l’empremta ecològica, ja que està connectada a una font d’aigua, la qual cosa elimina «el transport dels gels en camions»; així com no permet que el consumidor intervingui durant el temps d’execució de la copa, per la qual cosa és «molt segura».

Conscients que parteix del sector de l’hostaleria (cambrers) no veuen amb «bons ulls» aquest producte, segons reconeix Cohen, asseguren que per al propietari del negoci és una font d’«estalvi de diners».

«Mixo és un cavall de troya perquè el seu software permet que el propietari des de casa seva canviï el preu de les copes i controli el que ven gràcies a la seva precisió de vendes», destaca sobre aquest invent -nominat als Horeca New Business Models Awards- que ja està a diverses discoteques espanyoles i que compta amb una llista de més de 50 futurs compradors.

I també és nominat a aquest guardó, que s’entregarà aquesta tarda en el marc de la Fira HIP (Horeca Professional Expo), el cremador paeller automàtic professional creat per l’empresa valenciana NTgas que potenciarà la productivitat dels restaurants i estandarditzar la cocció d’arrossos.

És a dir, que amb aquest foc a gas s’aconsegueix, segons destaquen des d’aquesta empresa, «resultats homogenis i estandarditzats, i sense ser necessària la intervenció diària d’un expert en la preparació d’arrossos».

Des de Barcelona l’empresa Voilá proposa d’acabar amb el plàstic en l’hostaleria amb els seus coberts fabricats amb farina d’arròs i amb sabors que van des de la xocolata al pistatxo, «encara que es poden fer del sabor que el client vulgui», destaca EFE el director comercial d’aquesta empresa, Alex Guerrero.

Una idea amb 3 anys de vida que va nàixer com a treball de final de carrera de Laura Gispert, qui a la cuina de casa seva va començar a crear aquestes culleretes, escuradents o forquilles amb l’objectiu de reduir l’ús del plàstic en diferents negocis, com el de la gelateria, i complir així els Objectius de Desenvolupament Sostenibles marcats per les Nacions Unides.

La fira HIP és una fira on les tecnologies marquen el present, per això els robots cambrers o els destinats a la neteja són protagonistes i on també es confirma l’interès del sector hoteler per contribuir a la protecció del planeta i a la seva millor gestió, com han demostrat també des del Basque Culinary Center en el seu cicle de conferències amb experts com Erich Eichstetter.