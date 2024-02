WhatsApp deixarà de funcionar per sempre en aquests models de mòbils a partir de març

Tal com expliquen des de la pàgina oficial de WhatsApp, l’aplicació es podrà continuar utilitzant sempre que l’smartphone compti amb un sistema operatiu Android 5.0 o superior, o iOS 12. Això es deu a que les versions anteriors d’aquests SO no compleixen amb els estàndards de seguretat actuals o estan desactualitzades. Així doncs, els següents dispositius, que fan servir sistemes operatius anteriors als mínimament requerits, deixaran de ser compatibles amb WhatsApp i deixaran de funcionar a partir de març.

: Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend , Samsung Galaxy Ace 2, S3 mini, Samsung Galaxy Trend II i Samsung Galaxy X cover 2. LG : LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus L3 II, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact , LG Lucid 2 i LG Optimus F7.

: V956 – X2, Grand S Flex, . iPhone: iPhone 6S i iPhone 6S Plus.

Altres marques: Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Winko Darknight i Archos 53 Platinum .