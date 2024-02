Un policia es disfressa d’os de peluix de San Valentín per fer sortir de casa i detenir dos traficants

Amb el truc de disfressar un agent d’os gegant, a tall de regal de San Valentín, la Policia Nacional del Perú (PNP) va aconseguir despistar dues suposades delinqüents que comerciaven amb drogues i va aconseguir detenir-les, segons han informat aquest dimecres fonts oficials. «Ets la meva raó per somriure», resava el cartell que portava l’agent encobert vestit d’os, juntament amb un globus en forma de cor.

La detenció es va produir al districte de Lima de San Martín de Porres, on una operació policial va aconseguir detenir les sospitoses després que aquestes s’atansessin sense dubtar-ho al gran os de peluix en pensar que era un regal del dia dels enamorats.

En una recreació mostrada per la televisió nacional es va poder veure com l’agent va esperar fins que una de les suposades delinqüents estava a prop i la va immobilitzar a terra. En aquell moment, la resta de policies van sortir dels seus amagatalls i dels seus camuflatges (obrers, repartidors...) per procedir a la detenció.

És comú que la Policia Nacional amb el grup denominat TERNA dugui a terme aquest tipus d’operacions en dates assenyalades, com en el darrer Halloween, quan un grup d’agents es van disfressar de superherois per desarticular una petita banda que també traficava amb droga a Lima, o quan un agent disfressat de Papá Noel va fer el mateix.

«Com a especialistes ens mimetitzem a fi que el delinqüent no percebi que el dispositiu policial es troba al lloc», explicava a la televisió un dels agents, en la recreació que s’ha fet viral. «El lloc on s’amagaven era inaccessible», explicava l’agent, per la qual cosa era necessari fer-les sortir. Van ser detingudes dos persones anomenades com 'La romàntica' i 'La tòxica', acusades de tràfic de drogues i a qui segons la policia se’ls van confiscar 1.500 quilos de PBC (pasta base de cocaïna).