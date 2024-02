Un caçador fereix greument un ciclista en una zona boscosa de Forallac

Un caçador va disparar un tret a l'abdomen d'un ciclista en una zona boscosa de Forallac (Baix Empordà) aquest diumenge i el va deixar ferit de gravetat. Els Mossos van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a les deu del matí. Segons ha avançat la periodista Anna Punsí, l'incident, que s'investiga com un accident de caça, es va produir en un punt de difícil accés del nucli de Fitor i estaria habilitat per fer-hi batudes.

El caçador hauria confós la víctima amb un senglar. Ara Mossos d'Esquadra i Agents Rurals investiguen la senyalització que hi havia. El servei d'emergències mèdiques (SEM) va atendre 'in situ' el ciclista, que va ser traslladat a l'hospital Trueta en helicòpter i, tot i que està greu, no es tem per la seva vida.