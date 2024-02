Detenen en un control de trànsit un home que es feia passar per una altra persona en la seva vida quotidiana

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la matinada d'aquest divendres un jove de 27 anys com a presumpte autor d'un delicte d'usurpació de l'estat civil. Els fets han passat en un control de trànsit habilitat a Rambla d'Aragó, quan els agents han comprovat que les dades personals que havia facilitat l'home eren falses i després de constatar que hauria estat utilitzant el DNI d'una altra persona durant la seva vida quotidiana. La policia també l'ha denunciat per no disposar de l'assegurança obligatòria del vehicle i ha retirat el cotxe al dipòsit municipal.