Acomiaden el director d’un col·legi per 'estafar' una màquina de cafè per pagar tres euros menys

Una falta greu a la feina pot ser una cosa impròpia que faria que molts empleats pensessin que el seu treball corre perill. Tanmateix, està clar que la valoració del que és aquesta «falta greu» pot variar segons els estàndards de cada empresa i cada país, ja que van acomiadar el director d’un col·legi japonès per estalviar-se uns cèntims en uns cafès.

Així ho explica SoraNews, qui va narrar el cas d’un home de 59 anys, del qual no ha transcendit el seu nom, que va ser acomiadat del col·legi en el qual treballava en la prefectura de Hyogo per 'enganyar' una màquina dispensadora de cafè per pagar menys.

Aquest docent anava cada dia a un supermercat on tenen una màquina automàtica per comprar cafè, però en alguna ocasió va passar per caixa i va pagar un cafè mitjà de 110 iens (uns 70 cèntims), però després a l’autoservei es posava un de gran que val 180 iens (1,10 euros, aproximadament).

L’última vegada que ho va fer, al desembre, li va costar molt car, doncs un empleat el va veure i va sortir corrents darrere d’ell, moment en el qual ell va assegurar que només ho havia fet un parell de vegades. I tal va ser l’enuig de la botiga que van trucar a la Policia, que el va interrogar i li va deixar en llibertat.

Tanmateix, aquesta notícia va arribar a orelles de la Junta d’Educació de la Prefectura de Hyogo, que va voler parlar amb ell. En aquell moment, va afirmar que la primera vegada que ho va fer va ser per error, però va veure que aquesta quantitat de líquid cabia al vas que li donaven i ho va tornar a fer en altres ocasions. A més, va confessar que ho havia fet un total de set vegades, per la qual cosa s’havia estalviat tot just 490 iens (uns 3 euros).

Després d’analitzar el cas, finalment la Junta va decidir el passat 30 de gener que aquest home havia comès una «falta greu impròpia d’un treballador públic del sector educatiu» i va dictar el seu acomiadament disciplinari. Això va provocar una allau de reaccions en xarxes, des dels que no entenien que fos acomiadat de la seva feina per només 490 iens sense que ni tan sols l’acusessin oficialment fins els que van defensar que «és un mal exemple per als nens si algú no ret comptes pels seus delictes».