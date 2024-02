L’advocada de la denunciant d’Alves després del judici: «Passi el que passi és una supervivent»

L’advocada de la denunciant de Dani Alves per agressió sexual, Ester Garcia, ha dit després d’acabar el judici a l’Audiència de Barcelona que la seva clienta «passi el que passi, és una supervivent». No ha volgut valorar com ha anat el judici, però espera que acabi en condemna.

En tot cas, diu que el judici ha estat el punt final d’un llarg i dur procés per a la seva clienta, que ja no haurà de parlar més del tema en l’àmbit judicial. Per la seva banda, l’advocada defensora d’Alves, Inés Guardiola, només ha dit en sortir que el seu client és innocent i que espera que la sentència l’absolgui aviat.