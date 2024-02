Ordre de crida i cerca contra un acusat de violar una menor de 13 anys a Cassà de la Selva i deixar-la embarassada

Ordre de crida i cerca contra un acusat de violar una menor de 13 anys a Cassà de la Selva (Gironès) i deixar-la embarassada. El processat, que s'enfronta a 21 anys de presó, no s'ha presentat al judici aquest dimarts a la secció tercera de l'Audiència de Girona. Les acusacions sostenen que l'acusat, que era amic del padrastre de la menor, va anar al domicili amb l'excusa de visitar la família. En dues ocasions, va aprofitar que estava sol amb la víctima i li va fer tocaments. El 19 de febrer del 2022, va utilitzar el mateix pretext i la va acabar violant. Unes setmanes després, al març, la menor es va començar a trobar malament i va anar al CAP. Allà, va descobrir que estava embarassada i va revelar que havia estat víctima d'una violació.

Estava previst que el cas arribés a judici aquest dimarts a l'Audiència de Girona però s'ha hagut de suspendre perquè l'acusat, que està en llibertat, no s'ha presentat. Per això, la fiscalia i l'acusació particular han sol·licitat al tribunal una ordre internacional de crida i cerca per localitzar el processat, que és originari de Mauritània.

Segons recull l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia i de l'acusació particular, el processat era amic del padrastre de la nena. Per això, la menor el va deixar entrar a casa seva, a Cassà de la Selva, quan hi va anar en diverses ocasions amb el pretext de visitar la família.

Les acusacions sostenen que en dues ocasions, entre el desembre del 2021 i el gener del 2022, l'acusat va aprofitar que estava sol amb la menor per fer-li tocaments a la zona dels pits.

El 19 de febrer del 2022, l'home es va tornar a presentar al domicili i, amb la mateixa excusa, va aconseguir entrar al pis. A dins, però, només hi havia la nena. La menor es va asseure al sofà i l'acusat li va dir que li deixés lloc al seu costat. Tot i que la víctima li va dir que no, l'acusat la va agafar amb força pel braç i la va obligar a seure amb ell.

Aleshores, li va començar a fer tocaments i no va fer cas a les peticions "reiterades" de la nena perquè parés. Segons les acusacions, la menor es va intentar apartar de l'home en diverses ocasions i li va recriminar la seva actuació. L'acusat, però, la va subjectar amb força i la va violar, sense que la nena tingués cap opció d'oposar resistència.

Unes setmanes més tard, el 3 de març del 2022, la menor va començar a tenir dolors estomacals i vòmits i va anar al CAP. Allà, va descobrir que estava embarassada i va ser llavors quan va revelar que havia estat víctima d'una violació. Els professionals sanitaris li van subministrar un tractament per avortar.

La fiscalia l'acusa de dos delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un delicte d'agressió sexual amb accés carnal a menor de 16 anys i sol·licita, en total, una condemna de 19 anys de presó. Pels mateixos delictes, l'acusació particular eleva la petició a 21 anys de presó.

La defensa, per la seva banda, nega les acusacions i vol l'absolució.