La denunciant d’Alves estava «segura del que anava a fer però després se’n va penedir», segons un treballador de Sutton

Un treballador de la discoteca Sutton de Barcelona ha assegurat aquest dimarts al judici contra Dani Alves per agressió sexual que la denunciant va dir, després dels fets, que havia entrat al lavabo voluntàriament però que després se n’havia «penedit».

Aquest vigilant auxiliar ha explicat que va atendre la víctima després dels fets i li va curar la ferida del genoll. Ell no va parlar amb cap de les tres noies, però va sentir com la víctima deia a la seva amiga i a la seva cosina que «estava segura del que anava a fer», però en un moment determinat se’n va «penedir». Diversos testimonis més han confirmat que la noia estava en estat de xoc, que li costava explicar-se i que no volia denunciar perquè no es fes públic el seu nom.