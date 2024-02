Moderna prova ja en pacients la seva revolucionària vacuna contra el càncer, inspirada en la del Covid

L’empresa farmacèutica Moderna està ja provant en pacients la seva vacuna contra el càncer, un remei inspirat en la tecnologia que van desenvolupar per posar en marxa la vacuna contra el Covid-19. Tal com recull The Independent, la tecnologia d'ARNm, que es va adaptar per fabricar el remei contra la covid-19, funciona ajudant el cos a reconèixer i combatre les cèl·lules canceroses.

Els experts creuen que aquestes vacunes poden conduir a una nova generació de teràpies contra el càncer disponibles al mercat. Una vegada al cos, l'ARNm (un material genètic) 'ensenya' al sistema immunològic en què es diferencien les cèl·lules canceroses de les cèl·lules sanes i el mobilitza per destruir-les. S’han estat provant vacunes d'ARNm contra el càncer d’empreses com BioNTech, Merck i Moderna en petits assajos a tot el món, amb resultats prometedors.

En alguns casos, les vacunes es creen específicament per al pacient al laboratori utilitzant la seva pròpia informació genètica, mentre que d’altres són vacunes més generals dirigides a tipus específics de càncer. En l’últim avenç, pacients britànics estan provant una vacuna anomenada mRNA-4359 com a part d’un assaig clínic en etapa inicial que inicialment analitzarà tant la seguretat com l’eficàcia.

La vacuna està dirigida a persones amb melanoma avançat, càncer de pulmó i altres càncers de tumors sòlids. Un home de 81 anys, que participen en l’assaig dirigit per l'Imperial College London i l'Imperial College Healthcare NHS Trust, va ser la primera persona del Regne Unit en rebre la vacuna a l’Hospital Hammersmith a finals d’octubre.

L’home, de la regió Surrey i que roman en l’anonimat, té un càncer de pell tipus melanoma maligne que no respon al tractament. «Vaig tenir una immunoteràpia diferent, vaig tenir radioteràpia, l’únic que no vaig tenir va ser quimioteràpia. Llavors, les opcions eren no fer res i esperar, o involucrar-se i fer alguna cosa», diu.

«Estic molt agraït amb els hospitals i les persones que realitzen aquests assajos. D’alguna manera hem de canviar el fet que una de cada dos persones patirà càncer en algun moment, i hem de millorar les probabilitats», va afegir.

Durant l’assaig, la vacuna es provarà sola i en combinació amb un fàrmac existent, pembrolizumab, que és un tractament d’immunoteràpia aprovat, també conegut com a Keytruda. S’estan reclutant entre 40 i 50 pacients a tot el món per a l’assaig, conegut com a Mobilize, al Regne Unit, Espanya, els Estats Units i Austràlia, encara que podria ampliar-se.