La justícia declara un cas de covid persistent com a malaltia laboral en el cas d’una treballadora de la neteja

El jutjat social 31 de Barcelona reconeix la incapacitat permanent en grau total a una treballadora de la neteja que va contagiar-se de coronavirus en un CAP de Sant Adrià del Besòs durant la pandèmia. La denunciant ha acreditat patir Covid persistent i fibromiàlgia arran d'haver-se infectat i la sentència condemna la Mutua Freamp a abonar el 75% de la base reguladora anual de 16.274,17 euros (al voltant d'uns 12.000 euros) en considerar que aquestes patologies són d'origen professional, i també a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Aquesta és la primera resolució favorable a un empleat a Catalunya, segons el col·lectiu Ronda.

La sentència corregeix el criteri de l'INSS que, el 14 de desembre de 2022, després d'un examen, no va reconèixer la incapacitat permanent, tot i apreciar Covid persistent i fibromiàlgia. Un dictamen que va arribar després que la treballadora donés positiu en una PCR «previ contacte estret amb una companya de feina» i que el 4 de gener de 2023 agafés la baixa. El pronunciament de la justícia recorda que el contagi per SARS-CoV-2 «no només és aplicable al personal sanitari o auxiliar sinó també al personal no sanitari que és treballador en centre assistencial».

La sentència aprecia la «limitació funcional rellevant que acredita impossibilitat de dur a terme les seves funcions» de neteja. En aquest sentit, apunta com a tasques contraindicades, i d'acord amb l'informe mèdic forense, els «moviments repetits que impliquin la columna vertebral» com ara fregar, recollir papereres i netejar vidres, entre d'altres. El jutge dona veracitat al testimoni aportat per la defensa que acreditava el contagi al centre sanitari, malgrat apreciar «la dificultat probatòria» d'aquest fet.