Els activistes en vaga de fam per Palestina reclamen suport a la denúncia contra Israel al TIJ

En el cinquè de la seva acció, els tres activistes vaga de fam per la pau a Palestina enviaran una carta al ministre espanyol d’Exteriors, José Luis Albares, amb dues exigències: «posar fi al comerç d’armes amb Israel» i dona «suport decidit i ferm» a la denúncia de Sud-àfrica contra l’estat hebreu al Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) per genocidi. Així ho ha explicat la vaguista i exdiputada de la CUP Gabriela Serra, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Serra, Llum Mascaray i Martí Olivella remetran la missiva entre aquest dilluns i dimarts. Ara per ara estan «bé» i Serra ha assegurat que només són «una gota d’aigua de les moltes coses que s’estan fent» a Catalunya, incloent-hi la vaga general parcial convocada aquest dimecres.

Gabriela Serra ha lamentat que, per ara, ni el govern espanyol ni el català «ens han contactat per res». D'aquí la notificació que enviaran a Albares, però que també enviaran més endavant als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya.