La Comissió Nacional de Mercats i la Competència aprova un increment del 4,09% de les tarifes d'Aena el 2024

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha aprovat aquest dilluns l'increment del 4,09% de les tarifes que Aena cobrarà a les companyies aèries per fer servir les terminals, les pistes, l'estacionament dels avions, els serveis de seguretat o de handling. L'organisme és l'encarregat de supervisar i controlar les tarifes cada any. Aquest any, la CNMC ha ajustat la previsió del trànsit d'Aena "per ser conservadora". La decisió havia sigut recorreguda per companyies com Ryanair que s'oposava a aquest increment perquè "posa en perill" la connectivitat aèria de l'Estat i vulnera el compromís assolit el 2021 de congelar les taxes durant cinc anys a tots els aeroports per afavorir a la recuperació després de la pandèmia.

Així doncs, l'ingrés màxim per passatgers ajustat serà de 10,35 euros per passatger, un increment del 4,09% respecte a l'any passat. Aquest augment plantejat pel consell d'administració d'Aena –que és pública en un 51%– ja ha rebut llum verda per part del consell de ministres.