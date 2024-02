Comença el judici contra Dani Alves a l’Audiència de Barcelona per agressió sexual en una discoteca

El futbolista Dani Alves, a punt per al judici contra ell per agressió sexual a l'Audiència de Barcelona.ACN

El judici contra l’exfutbolista brasiler del Barça Dani Alves ha començat aquest dilluns a l’Audiència de Barcelona per la suposada agressió sexual a una jove en una discoteca de Barcelona el 31 de desembre del 2022. Per ara no hi ha acord de conformitat entre les parts. El jugador s’enfronta a una possible pena de 12 anys de presó per agressió sexual i a una indemnització de 150.000 euros, que ja ha pagat, deu anys de llibertat vigilada i deu anys de prohibició o aproximació a la víctima. Alves està en presó preventiva des de fa més d’un any.

El brasiler defensa la seva innocència, però ha canviat de versió i d’advocats diversos cops, mentre que les proves contra ell són bastant sòlides des d’un inici. El judici ha aixecat una gran expectació mediàtica i es preveu que duri fins dimecres al vespre.

Mentre l’acusació particular demana 12 anys de presó, la fiscalia en demana nou per a Alves, que està en presó preventiva des del 20 de gener del 2023 i ha canviat dos cops d’advocat. L'exdefensa blaugrana ha canviat diversos cops de versió, negant al principi que conegués la noia, després que el sexe va ser instigat per ella, en haver-li fet una fel·lació mentre ell defecava al vàter, i posteriorment que va ser una penetració vaginal consentida pels dos. Finalment, en el seu escrit de defensa pel judici, al·lega que anava molt begut. Cap de les versions d'Alves no li han servit per sortir de la presó, ni tampoc els seus esforços per demostrar l'arrelament a Catalunya que suposadament minimitzaria el risc de fugida del país.

Segons la fiscalia i la versió mantinguda des del primer moment per la noia, l'astre brasiler i un amic les va convidar a ella, la seva cosina i una amiga a pujar al reservat de la discoteca Sutton on estaven ballant la matinada del 30 al 31 de desembre. Inicialment s’hi van negar, però després d’insistir, les noies van acabar pujant a la zona cap a les 3.20 hores. Van estar ballant tots cinc i Alves s’hauria fixat molt en la noia, a qui s’apropava per ballar i abraçar-la. En dos moments determinats, ell es va posar darrere de la jove, li va agafar la mà i la va acostar a la zona del penis. Però la noia va apartar la mà ràpidament.

Cap a les 3.42 hores, Alves va anar cap a la porta que donava accés a la denominada ‘suite’, un passadís que dona accés a un petit lavabo i una habitació amb sofà. Va entrar, i dos minuts després va treure el cap per la porta i va indicar a la noia que anés fins allà. La noia, després de la insistència d’Alves, va anar-hi i el futbolista va tancar la porta. Un cop els dos allà, Alves la va introduir al lavabo i també va tancar la porta darrere d’ell. Un cop dins, la jove es va sorprendre de trobar-se en un lavabo diminut i va voler sortir, però Alves s’hi va negar i va començar a tocar-la amb afany sexual.

Alves va asseure’s sobre la tapa del vàter, va agafar la noia fort per la cintura i la va obligar a seure al seu damunt. Li va aixecar el vestit i, davant la negativa de la noia, ell va mantenir una actitud “despectiva” cap a ella. El futbolista es va abaixar els pantalons, va estirar amb força els cabells de la noia, la va fer caure a terra de genolls i va intentar obligar-la a fer-li una fel·lació. La noia es va resistir i Alves li va donar diverses bufetades a la cara mentre li exigia diversos cops que li digués: “Soc la teva puteta”.

La noia va demanar de marxar diversos cops, però Alves no li va permetre. La denunciant, davant la impossibilitat de sortir d’aquell espai tant petit i l’actitud violenta del futbolista, es va sentir “impressionada i sense capacitat de reacció” i va sentir que li faltava l’aire per la situació “d’angoixa i terror” que estava vivint.

Alves la va aixecar de terra, la va posar d’esquena a ell i li va tocar tot el cos. Li va intentar fer sexe oral, però la víctima s’hi va oposar. Finalment, va inclinar la jove cap al vàter i la va penetrar vaginalment sense preservatiu.

Cap a les 4.00 de la matinada Alves va sortir del lavabo i va deixar la víctima allà. Es va dirigir a la seva taula del reservat, va agafar una copa i va anar cap a una altra taula. Pocs segons després va sortir la noia, es va dirigir a la seva cosina i li va demanar de marxar immediatament. Van sortir sense acomiadar-se d’Alves, però sí de l’amic d’aquest.

En marxar, es va posar a plorar al passadís de sortida, va explicar els fets a la seva cosina i el personal de la discoteca va activar immediatament el protocol contra agressions sexuals. A les 4.06 Alves i el seu amic van sortir ràpidament de la discoteca, es van creuar amb les noies però no els van dir res.

Indicis contra Alves

Segons els forenses, la noia va patir lesions lleus al genoll dret i actualment encara té un trastorn per estrès posttraumàtic de nivell elevat, i segueix tractament psicològic.

La versió de la noia s'ha vist corroborada perifèricament per diverses càmeres de seguretat, testimonis, empremtes dactilars d'ella al lavabo, ADN d'ell a la roba i la vagina d'ella i lesions que ella va patir compatibles amb el seu relat. En canvi, Alves ha canviat diversos cops de versió, negant al principi que conegués la noia, després que el sexe va ser instigat per ella, que li hauria fet una fel·lació mentre ell defecava al vàter, i posteriorment que va ser una penetració vaginal consentida pels dos. En el seu escrit de defensa aporta una nova versió assegurant que anava tant begut que no controlava totalment el que feia.

En aquesta última versió, l’exdefensa brasiler, que aleshores tenia 39 anys, segueix defensant la seva innocència, però també assegura que aquella nit anava molt ebri mentre mantenia relacions sexuals amb la jove. Amb la introducció d’aquesta nova versió, la defensa pretén que, si és condemnat, se li tingui en compte l’atenuant d’embriaguesa per reduir la pena. Es dona la circumstància que fins ara Alves no havia mencionat la suposada ingesta important d’alcohol durant les hores prèvies als fets. A més, ni les imatges de les càmeres de seguretat ni els testimonis han esmentat aquesta possibilitat. Per intentar demostrar aquest detall, la defensa ha aportat algunes imatges i factures dels locals on prèviament va ingerir alcohol, així com la declaració com a testimoni de la seva dona, la model Joana Sanz, perquè afirmi si aquella nit va arribar ebri a casa.

En els últims mesos la defensa d’Alves, tant el seu segon advocat, Cristobal Martell, com l’advocada que té ara, Inés Guardiola, ha intentat negociar un pacte de conformitat amb la fiscalia i l’acusació particular, però de moment no se n’ha sortit, ja que l’acusació particular demana uns anys de compliment de presó que la defensa no accepta.

Expectació pel judici

El judici contra el futbolista amb més títols oficials de la història ha generat una important expectació mediàtica que obligarà a ampliar l’espai per a la premsa dins del Palau de Justícia. S’han acreditat 270 professionals, 40 dels quals estrangers, de 70 mitjans de comunicació, 23 dels quals de països com Brasil, Argentina, Mèxic, on jugava en el moment dels fets, França, Alemanya o Regne Unit.

Aquest dilluns al matí començaran les qüestions prèvies. També està previst que declari Alves, tot i que podria fer-ho al final de tot del judici. I es preveuen sis dels testimonis principals. Dimarts i dimecres el judici se celebrarà només en torn de tarda, cosa poc habitual però que s’ha decidit per poder fer les sessions el més aviat possible. Dimarts es preveuen fins a 22 testimonis, i dimecres serà el torn dels informes pericials, l’interrogatori d’Alves si no s’ha fet dilluns, les conclusions definitives, els informes finals i l’últim torn de paraula de l’acusat.

Fa unes setmanes la mare d’Alves va fer públiques unes imatges i el nom de la noia que va denunciar el seu fill. La dona va publicar en xarxes socials, i alguns mitjans brasilers ho van replicar, imatges de la noia extretes de les xarxes socials de la jove o del seu entorn, a més de publicar el seu nom i reivindicar la innocència del jugador. El jutjat de Barcelona que ha investigat el cas va demanar a les parts que preservessin la imatge i la identitat de la víctima, i per això l’acusació particular i la fiscalia van instar a investigar els fets. La dona ha retirat les imatges de les seves xarxes socials pocs dies bans del judici.

Per protegir la intimitat de la víctima, la fiscalia i l’acusació particular van demanar que tot el judici se celebrés a porta tancada. No obstant, els magistrats de la secció 21a de l’Audiència ho han rebutjat de forma general, però sí que ho han acceptat en el cas de la declaració de la denunciant. A més, el tribunal prohibeix la difusió de les imatges del judici per part dels mitjans de comunicació. Sí que es permetrà, però, fer unes primeres imatges i fotografies a l’inici de la sessió.

Una mampara separarà la denunciant d’Alves durant la declaració de la primera per evitar el contacte visual entre els dos. La gravació d’aquesta declaració serà amb veu distorsionada i imatge pixelada, per si en el futur es pogués filtrar la seva imatge o veu.

Els mitjans de comunicació tampoc podran prendre imatges de la denunciant o dels seus familiars. Durant la vista no es podrà dir el seu nom, sinó que es parlarà sempre de la denunciant i queda prohibida la divulgació d’informació sobre ella.