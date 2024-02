Arxiven la causa contra una jove per cremar una bandera espanyola, una francesa i una europea durant la Diada

El jutjat d’instrucció número 31 de Barcelona ha arxivat provisionalment la causa contra una jove per cremar una bandera espanyola, una francesa i una europea el passat 11 de setembre. Els Mossos d’Esquadra van identificar-la a ella i a dos menors més per aquests fets, que van tenir lloc a la plaça Comercial de Barcelona. La magistrada argumenta que el comportament de crema de banderes «no s’ha acreditat que es fes en circumstàncies que posessin en perill la pau pública o l’ordre públic o la seguretat de les persones». «No existeixen indicis suficients per atribuir als identificats una actitud coordinada amb la finalitat d’alterar la pau pública, ni existeixen indicis bastants de delicte ni de la participació de la investigada», conclou.

La identificació es va produir en el marc d’una manifestació que va sortir de la plaça Urquinaona. En el transcurs de la mateixa, un petit grup vestit de fosc i encaputxat va fer pintades independentistes i va cremar una bandera espanyola i una francesa. Més tard, dos nois i una noia van ser identificats per cremar tres banderes a la plaça Comercial, dos d’ells menors d’edat. La magistrada, però, constata que l’atestat, les imatges i el procés d’identificació no permeten vincular la jove directament amb les pintades i nega que la crema de banderes posés en perill l’ordre públic.

Alerta Solidària, que va denunciar el comportament dels Mossos d’Esquadra en aquests fets, ha celebrat la decisió judicial i ha insistit que la crema s’empara en la llibertat d’expressió.