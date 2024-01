Restriccions dràstiques a l'ús dels telèfons mòbils a les escoles: el nou protocol

Les Normes d'Organització i Funcionament dels Centres (NOFC) introdueixen un nou marc normatiu per regular l'ús dels telèfons mòbils a les escoles, amb l'objectiu de millorar la concentració dels alumnes i minimitzar els riscos derivats del seu ús inapropiat. A continuació, es detallen les restriccions per etapa educativa i les possibles conseqüències per als qui no compleixin aquestes normatives.

Infantil i Primària: Prohibició Total

A aquest nivell educatiu, s'estableix una prohibició total de l'ús dels telèfons mòbils tant dins com fora del centre. És obligatori que els dispositius romanguin apagats i fora de l'abast dels alumnes. Les escoles proporcionaran altres recursos tecnològics per fomentar la competència digital.

ESO: Opcions de restricció

A l'ESO, s'ofereixen dues opcions: una prohibició generalitzada o una restricció d'ús en situacions educatives autoritzades. En ambdós casos, els telèfons han d'estar apagats al centre, donant prioritat als dispositius escolars durant i fora de les activitats lectives. La normativa inclou sortides i viatges.

Estudis Postobligatoris: Ús responsable

Als estudis postobligatoris, s'estableix que l'ús dels mòbils ha de vincular-se a les activitats d'aprenentatge, amb guiatge del professorat. Malgrat la majoria d'edat, es destaca la necessitat de diferenciar entre usos educatius i socials, evitant riscos derivats del seu mal ús.

Excepcions per necessitats específiques

Es permet l'ús dels mòbils en circumstàncies especials, com necessitats de salut, suport educatiu específic i altres situacions excepcionals. Les indicacions del centre han de seguir-se estrictament per garantir l'ús adequat dels dispositius en aquests casos específics.

Conseqüències de l'incompliment: Sancions i mesures correctores

El règim sancionador detalla les conseqüències per als incomplidors. L'ús no autoritzat del mòbil constitueix una falta lleu, amb amonestació i custòdia del dispositiu. Fets més greus que vulnerin drets fonamentals poden derivar en expedients disciplinaris. La negativa a lliurar el mòbil en situacions específiques és considerada falta molt greu, amb les sancions corresponents. Les NOFC busquen mantenir un entorn educatiu positiu i concentrat en l'aprenentatge.