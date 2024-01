La UE «revisarà» el finançament a l'UNRWA per presumpta implicació en l'atac de Hamàs

La Comissió Europea ha assegurat aquest dilluns que «revisarà» el finançament a l'agència de l'ONU per als refugiats palestins (UNRWA, en les seves sigles en anglès) després de la presumpta implicació de treballadors de l'agència en l'atac de Hamàs a Israel del 7 d'octubre. En un comunicat després que alguns països europeus hagin anunciat que suspenen el finançament a l'agència, l'executiu comunitari evita de moment prendre cap nova decisió i remarca que les futures accions es prendran segons els resultats de les investigacions que hi ha en marxa.

En el comunicat, Brussel·les celebra la decisió de l'UNRWA d'obrir una investigació sobre els fets, però demana anar més enllà amb una auditoria que se centri en els controls dins de l'agència per evitar que el seu personal participi en activitats terroristes. Tal com la planteja l'executiu comunitari, seria una auditoria feta per experts externs independents designats per la UE. «Finalment, cal una revisió de tot el personal de l'UNRWA tan aviat com sigui possible per confirmar que no han participat en els atacs», diu la Comissió Europea.

Diversos estats europeus han decidit suspendre el finançament a l'agència, tot seguint els passos de països com els Estats Units, el Regne Unit o Canadà, a l'espera de les investigacions per esclarir la suposada implicació de treballadors en els atacs de Hamàs a Israel. El pròxim pagament a l'UNRWA per part de la Comissió Europea està previst per a finals de febrer.

En tot cas, Brussel·les ha subratllat que «l'ajuda humanitària als palestins de Gaza i Cisjordània continuarà arribant sense interrupcions a través d'organitzacions associades».