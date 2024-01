Retiren de la circulació 467.000 bitllets falsos durant el 2023

L'any passat es van retirar de la circulació 467.000 bitllets falsos, dels quals més d'un 70% eren de 20 i 50 euros, segons ha informat el Banc Central Europeu, que ha puntualitzat que la probabilitat de rebre'n un és "remota" ja que la proporció respecte als autèntics continua sent baixa. Concretament, aquesta se situa en 16 entre un milió de bitllets autèntics en circulació. Si es compara amb l'any anterior, i el 2021 però, el nombre de bitllets falsos va augmentar lleugerament ja que aleshores la proporció respecte als autèntics va ser excepcionalment baixa com a conseqüència de la pandèmia. La proporció de bitllets falsos per cada milió d'autèntics va ser de 12 i 13, respectivament.

El 97,2% dels bitllets falsos es van detectar en països de la zona euro, mentre que l'1,9% es van trobar en estats membres de la UE que no pertanyien a la zona euro i el 0,9% en altres llocs del món.

Segons el Banc d'Espanya, els bitllets són fàcils de detectat per les seves males imitacions dels elements de seguretat o perquè no en porten. En aquests sentit, sosté que els bitllets falsos no han de ser un motiu de preocupació per als ciutadans però crida a estar alerta.