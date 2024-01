Investigat un conductor ebri que circulava amb una cama enguixada i en sentit contrari a València

La Guàrdia Civil investiga un conductor que el passat 15 de gener circulava amb una taxa d’alcohol que triplicava la permesa i en sentit contrari per la V-31, a la Pista de Silla, segons ha informat l’institut armat en un comunicat. A més, conduïa amb una cama enguixada i sense calçat.

Cap a les 02.20 hores del 15 de gener, una patrulla pertanyent al destacament de Trànsit València que es trobava estacionada en el quilòmetre 9,500 de la V-31 en tasques preventives de vigilància de la seguretat viària, va ser testimoni directe de com un vehicle accedia per la via de servei a la Pista de Silla recorrent uns 500 metres en sentit contrari fins entrar a l’autovia, pretenent accedir pels carrils en sentit d’Alacant cap a València.

El conductor, en trobar-se amb la circulació en sentit contrari, va realitzar una maniobra de canvi de direcció en la qual va posar en «perill» a altres usuaris de la via, que van haver d’evitar-lo per no col·lidir, i va seguir el seu camí de gran velocitat per la V-31 en direcció a València, aquesta vegada en sentit correcte.

Els guàrdies civils van donar avís immediat a la Central COTA de València i al Centre de Gestió de Trànsit i van sortir a la seva trobada per intentar interceptar el vehicle. Després d’un breu seguiment, els agents van aconseguir parar i identificar el seu conductor, un home de 31 anys i nacionalitat espanyola, que triplicava la taxa d’alcohol permesa, després de realitzar-li les reglamentàries proves d’alcoholèmia.

Per tot això, i una vegada es va personar un equip d’investigació de Sinistres del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil de València / Destacament de Gandia, va quedar com a investigat com presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària en conduir de forma temerària i fer-ho sota la influència de begudes alcohòliques, la qual cosa pot comportar penes de presó de fins dos anys i privació del dret a conduir fins sis.