Mor Argo, l’últim gos vagabund de Pompeia

Argo, el gos que visitava cada dia des de feia 15 anys el Parc Arqueològic de Pompeia i que s’havia convertit en un símbol entre els treballadors i visitants de la ciutat arrasada per l’erupció del Vesubi l’any 79, ha mort.

«Era l’últim gos vagabund de Pompeia. Estem molt tristos. Venia tots els dies puntual com un rellotge, era sempre el primer en arribar i l’últim en anar-se’n, tant a l’estiu com a l’hivern, perquè hi ha horaris diferents i ell se’ls sabia de memòria», ha explicat avui a EFE el guia turístic Glauc Messina, que va confirmar que el gos va morir dimarts passat.

El Parc Arqueològic de Pompeia, un dels llocs més visitats d’Itàlia, amb 4 milions de turistes a l’any, també s’ha fet eco de la mort d’Argo, que era molt estimat al lloc. Pompeia «s’acomiada d’Argo. Tenia més de 15 anys, era un bon gos, sempre cuidat per la ciutat, treballadors i visitants del lloc. Ha acompanyat milers de turistes durant el seu honorable servei com a custodi i amfitrió», va escriure a la xarxa social X.

«Moltes persones de tot el món ho recorden amb afecte a les xarxes socials en aquestes hores. Agraïm als voluntaris que el van cuidar amb amor en els seus últims dies», va afegir. Un d’aquests voluntaris és Messina, que estava «molt unit a Argo» i que per això ha llançat «un projecte artístic» demanant als milions de visitants que van conèixer el gos durant aquests anys que li enviïn les seves fotos amb ell per recordar-ho.

Argo va començar a anar a Pompeia «quan era un cadell», va explicar el guia, de 50 anys i que treballa en les famoses excavacions des de 2017. «Llavors hi havia altres gossos de carrer més grans que al llarg dels anys han mort o han estat adoptats, però ell, en canvi, va ser tolerat com l’últim dels gossos vagabunds perquè, per desgràcia, el tema dels gossos dins d’un parc arqueològic és un tema problemàtic degut, entre altres, a raons de seguretat», va dir.

Després de la mort de l’estimat Argo, «que va tenir el privilegi de ser l’últim dels gossos dins de les excavacions i va ser ben rebut per tots», no sembla factible que es tornin a acollir aquest tipus de gossos al Parc, encara que si hi ha «colònies de gats, que sí són tolerades». Messina va explicar que el seu projecte per reunir les fotos de l’icònic gos de Pompeia acaba de començar, «però ja han començat a arribar les primeres imatges».

El guia, que té a la seva casa dos gats que va treure de les excavacions, va explicar a EFE que tenia «una relació especial» amb Argo, que va conèixer el primer dia que va arribar a Pompeia i sempre li portava menjar. «Estic molt trist perquè jo operava principalment des de l’entrada de la porta de l’amfiteatre, que era precisament el pas per on Argo entrava tots els matins,» va concloure.