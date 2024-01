El jutge cita a declarar Negreira com a investigat el 21 de febrer pels pagaments del Barça

El jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona ha citat a declarar com a investigat el proper 21 de febrer a l’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira pel suposat cas de suborns arbitrals per part del Barça.

El magistrat instructor, Joaquín Aguirre, basant-se en l’informe psiquiàtric sobre Negreira, que té alzheimer, diu que pot declarar i el cita per primer cop, gairebé un any després de fer-se públic el cas.

Negreira i el seu fill, juntament amb diversos exdirectius del Barça i el mateix club, estan sent investigats per possibles delictes de suborn i corrupció esportiva per haver cobrat del 2001 al 2018 uns 7,5 milions d’euros del club blaugrana per suposats informes arbitrals.