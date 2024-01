Coca-Cola i ‘Diari Més’ celebren un any més el patró dels periodistes

L’equip de Coca-Cola va voler fer, en la jornada d’ahir, un homenatge als treballadors de Diari Més en motiu de la festivitat de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes i dels comunicadors. Va ser el Papa Pius XI qui, el 1923, li va atorgar aquest títol, tot recordant que «els periodistes han de mostrar en qualsevol moment que el rigor sempre ha estat unit a la moderació i la caritat, que era la característica especial de Sant Francesc».

Habitualment, aquesta cita es commemora cada 24 de gener amb una trobada a les redaccions dels mitjans de comunicació, entre elles la d’aquesta capçalera, on els periodistes del mitjà intercanvien impressions sobre l’actualitat del moment i celebren la festivitat.

Així doncs, la firma no va voler perdre’s aquest dia i, com cada any, va acompanyar als treballadors de Diari Més amb una representació dels seus productes més icònics, així com de les principals novetats i material d’oficina per contribuir en la millora del dia a dia dels periodistes.