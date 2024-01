Sanitat alerta d’avaries en el sistema d’avisos de bateria de desfibril·ladors Reanibex 100

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha advertit de la possibilitat que els desfibril·ladors Reanibex 100 s’apaguin inesperadament en intentar administrar una descàrrega, encara que indiquin un nivell de prou bateria.

En un comunicat, l’AEMPS -organisme dependent del Ministeri de sanitat- detalla que la probabilitat que el problema ocorri és alta als desfibril·ladors amb versions de 'software' 2.06 i inferiors i, especialment, quan la bateria porta instal·lada a l’equip més de dos anys.

Per solucionar aquest problema, l’empresa ha informat que és necessària l’actualització del 'software' a la versió 2.07, amb la qual s’optimitza el mètode de compensació del consum de bateria en espera i el valor de bateria restant indicat serà correcte, assenyala el comunicat.

Segons l’AEMPS; aquests productes es distribueixen a Espanya a través de l’empresa Osatu S. Coop (Bexen cardio), Quirumed S.L.U, Fundació SSG, Lost Simetry S.L, AB Medica group S.A..

El desfibril·lador extern Reanibex 100 està indicat per ser utilitzat per personal amb un mínim coneixement i entrenament en reanimació cardiopulmonar (RCP). Quan està connectat a un pacient, aquest producte sanitari analitza automàticament l’electrocardiograma (ECG) del pacient i decideix si és necessari o no administrar una descàrrega.