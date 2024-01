Arriba un potent anticicló que deixarà temperatures rècord pròpies de maig, amb màximes de fins a 27 graus

Una dona beu aigua per combatre la calor.EFE

Després d’uns dies hivernals marcats per la neu i el fred, la presència d’un potent anticicló sobre la Península propiciarà aquesta setmana un llarg episodi de primavera anticipada. Els valors assoliran temperatures pròpies de maig, amb 20-25 graus, o fins i tot els 27 en algun punt, el que impedirà qualsevol indici de pluges durant aquests dies a gairebé tot el país.

Així ho ha assegurat Cayetano Torres, portaveu de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que ha confirmat que, en ple gener i almenys durant les dos properes setmanes, s’esperen anomalies tèrmiques molt altes i inusuals en l’atmosfera a causa d’un bloqueig anticiclònic.

Després d’un dilluns amb cel poc ennuvolat i amb les temperatures en ascens, la situació aquest dimarts continuarà sent la mateixa. Hi haurà boires matinals a l’altiplà nord, però les altes pressions seguiran a tota la Península, per la qual cosa el cel continuarà estant solejat.

Continuarà l’estabilitat el cap de setmana

A partir de divendres, les temperatures baixaran una mica en la part nord del país, però a la resta de la Península els registres continuaran sent els mateixos, entorn dels 25 graus a la costa mediterrània. Per al cap de setmana, el temps anticiclònic persistirà.

El temps aquells dies continuarà sent suau, però s’espera que els registres comencin ja a baixar. Tot i així, els models prediuen que la situació podrà continuar fins principis de febrer, ja que aquests bloquejos anticiclònics poden arribar a durar diverses setmanes, fins i tot mesos.