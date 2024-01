Desenvolupen una analítica de sang que permet diagnosticar l'Alzheimer amb una precisió d'entre el 90% i el 95%

Una investigació multicèntrica en què ha participat l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau ha desenvolupat una analítica de sang que permet diagnosticar l'Alzheimer amb una precisió d'entre el 90% i el 95%. La prova se centra en localitzar biomarcadors plasmàtics amb una capacitat per detectar la malaltia similar a la de la punció lumbar. L'estudi va involucrar mostres d'un total de 786 participants amb una mitjana d'edat de 66,3 anys. La incorporació d'aquesta tècnica podria reduir en un 80% la quantitat de proves requerides per confirmar que una persona pateix aquesta patologia. El treball s'ha publicat a la revista 'JAMA Neurology'.

Els investigadors han analitzat dades de tres cohorts observacionals: la Translational Biomarkers in Aging and Dementia (TRIAD), de Canadà; la Wisconsin Registry for Alzheimer’s Prevention (WRAP), d’Estats Units, i la Sant Pau Initiative on Neurodegeneration (SPIN), de Barcelona. L'estudi ha involucrat mostres d’un total de 786 participants amb una mitjana d'edat de 66,3 anys que han revelat una excel·lent precisió, d'entre el 90% i el 95%, per detectar la presència d’Alzheimer.

La prova se centra en el biomarcador p-tau217 per identificar acumulacions de les proteïnes beta amiloide i TAU, indicatives de la malaltia. Així, els resultats han assenyalat que el p-tau217 té una precisió comparable als biomarcadors en el líquid cefalorraquidi i és particularment efectiu en la detecció de canvis longitudinals, fins i tot en etapes preclíniques de la patologia. A més, la nova tècnica permet reduir significativament la necessitat de confirmacions addicionals, disminuint en un 80% la quantitat de proves requerides.

Aquest descobriment obre la porta a noves recerques i tractaments de la malaltia. El doctor Alberto Lleó, investigador del Grup de Neurobiologia de les demències a l’Institut de Recerca Sant Pau i director del Servei de Neurologia del centre, ha afirmat que “aquest avenç és especialment significatiu, ja que els biomarcadors sanguinis podrien oferir una alternativa més accessible i menys invasiva per al diagnòstic precoç i seguiment”.

A més, la implementació d'aquest tipus de prova podria millorar significativament l'avaluació clínica i el reclutament d'assaigs clínics, així com facilitar la gestió dels pacients i proporcionar accés oportú a teràpies modificadores.