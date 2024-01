Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana, portaria dos anys mantenint una relació amb un pres

Peral va ser condemnada a 25 anys de presó per matar la seva parella amb el seu amant, Albert López.

Les notícies sobre la vida de Rosa Peral, la condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana, no paren de succeir-se. Si fa un parell de dies sonaven totes les alarmes davant d’un suposat embaràs que provocaria el trasllat de presó de Peral, ara s’ha donat a conèixer que catalana mantindria una relació amb un altre pres de Mas d’Enric des de fa dos anys.

Segons ha avançat Mamarazzis, la parella ja portaria dos anys junts. Segons el podcast, Peral realitza activitats juntament amb seu nou xicot, com anar al gimnàs o a altres activitats culturals a la presó i, a més, mantindrien un vis a vis setmanal. En aquest sentit, la periodista Mayka Navarro ha assegurat al programa Vamos a ver, que la nova il·lusió de Peral és de nacionalitat colombiana i que mantenen una relació «estable i duradora».

Davant dels rumors d’embaràs i de trasllat, l’advocada de l’exguàrdia urbana, Nuria González, no ha dubtat en negar totes les informacions. «És increïble que a aquestes hores encara hi hagi mitjans de comunicació fent córrer els rumors del supòsit trasllat i embaràs de Rosa Peral. Ni una trucada de comprovació si més no», escrivia en el seu compte d'X.

A més, González ha llançat crítiques sobre els rumors de la vida de la seva representada i ha assegurat que de l’altre condemnat per l’assassinat, Albert López, no es parla. «Ni una sola paraula del que s’emporta dient des d’ahir és certa. Ni està embarassada, ni ha estat traslladada, ni ho serà», va afegir.

Peral va ser condemnada a 25 anys de presó per matar el seu xicot juntament amb el seu amant, Albert López. A més, fa uns dies va ser imputada juntament amb el seu pare per un jutjat de Tarragona per ocultació de béns, ja que va transferir la casa i el cotxe al seu pare pocs dies abans que la condemnessin.