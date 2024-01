El programa 'La travessa', de Laura Escanes, tindrà una segona temporada

El programa 'La travessa' tindrà una segona temporada. El 3Cat ha començat el procés de selecció per participar en la segona temporada del reality d’aventures, que condueix Laura Escanes, en què, per parelles, els concursants han de recórrer a peu una ruta per Catalunya i sotmetre’s a proves de resistència, habilitat i superació.

La primera temporada ha estat un dels grans èxits de la nova plataforma. El programa ja ha tingut més d'1,5 milions de reproduccions al 3Cat, que ja acumula més de 750.000 usuaris registrats en només tres mesos.