Desenvolupen una bateria capaç de durar 50 anys

Una de les principals limitacions que ha tingut la tecnologia fins el dia d’avui, és la durada de la bateria dels diferents dispositius i serveis. L’exemple més visual ha estat amb l’arribada dels cotxes elèctrics i la problemàtica de carregar-los durant un viatge llarg, ja sigui per l’autonomia i pel temps d’espera fins que estiguin comlpetament carregats.

Però aquest no és l’únic cas en què la bateria dels dispositius electrònics suposa un problema, ja que els casos més recurrents i mundans són les bateries dels smartphones. Per a molts usuaris això és un mal de cap constant, ja que per antiguedad o altres problemes, han de ser tot el dia pendent de la càrrega del seu dispositiu perquè aquest no se’ls apagui.

I si bé la majoria de les persones carreguen el seu telèfon a la nit (mentre dormen) perquè l’endemà estigui al 100% i pugui aguantar tots els usos que l’usuari requereixi d’ell. Tot i així hi ha dies que ni això no és suficient.

Ara, amb tots els avenços tecnològics s’estan fent progressos en aquesta matèria i cada vegada les bateries són més grans i per tant duren més, però una empresa emergent xinesa anomenada Betavolt no ha recorregut als últims avenços tecnològics del moment per al seu nou projecte, sinó que ha utilitzat un tipus d’energia que porta utilitzant-se des de principis del segle XX, l’energia nuclear.

Des del principi l’energia nuclear s’ha vist amb un gran potencial a causa de les múltiples aplicacions que té, i ara el 2024, és amb la tecnologia nuclear amb què podem fer un gran i molt important pas.

Això és perquè aquesta companyia xinesa vol utilitzar aquest tipus d’energia per carregar smartphones i altres dispositius, i com han assegurat han aconseguit desenvolupar una bateria que podria arribar a oferir fins 50 anys d’energia sense necessitat de carregar o mantenir-la.

Sona a utopia, però segons han explicat, han aconseguit comprimir 63 isòtops nuclears en un diminut mòdul no més gran que una moneda, per la qual cosa es podria introduir en dispositius petits tipus telèfons mòbils o drons.

La companyia diu haver iniciat ja proves pilots i espera poder començar a comercialitzar aquest nou producte com més aviat millor, potser per a 2025 puguem disfrutar d’ell. Encara que per a això la companyia haurà de superar dos reptes principals, d’una banda està el de perfeccionar el voltatge perquè sigui capaç d’oferir l’energia necessària.

I per l’altre, han de trobar una manera de fer aquest invent segur, ja que l’energia nuclear conté materials radioactius i utilitzar-los en un smartphone que passa tant temps enganxat a nosaltres ha elevat més d’una preocupació mèdica.

Al seu torn, moltes persones s’estan qüestionant si és necessari que aquestes bateries durin tant, ja que si ens fixem en el ritme del mercat, cap dispositiu o producte està dissenyat per durar tant i ni tan sols els mateixos usuaris no volen que durin tant perquè prefereixen la novetat.