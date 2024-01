Un nen de 2 anys mor de gana després de passar dies al costat del cadàver del seu pare, mort per un atac al cor

Un nen de dos anys ha estat trobat mort de gana al costat del cadàver del seu pare a la seva casa de la localitat de Skegness, al comtat britànic de Lincolnshire. La tragèdia, que ha commocionat el Regne Unit, es va conèixer el passat 9 de gener, quan una treballadora social va entrar a la casa després de diversos intents de contactar amb el pare, que no donava senyals de vida des del 26 de desembre.

Segons han publicat diversos mitjans britànics, el cos sense vida del petit Bronson Battersby va ser trobat arrupit al costat del seu pare, Kenneth, de 60 anys, que va poder morir d’un atac de cor. Els investigadors creuen que el nen va morir de gana després de romandre diversos dies al costat del cadàver del seu pare.

«Si els serveis socials haguessin fet la seva feina, Bronson encara estaria viu. Però no van fer res», ha declarat al diari The Sun la mare del nen, que va veure per última vegada al seu fill abans de Nadal després d’una baralla amb el seu exmarit.

Segons el diari Daily Mail, el pare de Bronson estava classificat com a persona vulnerable i rebia una visita setmanal per part d’una treballadora social, que va anar a casa seva el 2 de gener, però no va obtenir resposta i va marxar.

La treballadora social va tornar a la casa el 4 de gener, de nou sense rebre resposta, i va ser llavors quan va informar a la policia. Tanmateix, els cossos no van ser trobats fins el dia 9 de gener, quan la mateixa treballadora social va entrar a la casa malgrat no rebre resposta.

«No puc creure-ho. Els resultats de l’autòpsia confirmen que Bronson va morir de gana perquè va morir el seu pare. Creuen que Kenneth va morir no abans del 29 de desembre. Significa que si la treballadora social hagués pressionat per entrar quan no va rebre resposta el 2 de gener, llavors Bronson encara hauria estat viu», ha afirmat la mare en declaracions recollides pel Daily Mail.