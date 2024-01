Un menor assalta a punta de navalla una professora de Lleida per robar-li el cotxe

Un menor d'edat va assaltar a punta de navalla una professora del col·legi Mater Salvatoris per robar-li el cotxe a l'aparcament del centre. Segons ha avançat 'Segre' i han confirmat els Mossos a l'ACN, els fets van tenir lloc dijous quan la víctima sortia de treballar. El suposat autor no és alumne del centre i va ser arrestat per un delicte de robatori amb violència i intimidació i un delicte contra la seguretat del trànsit. El jove va atansar-se a la dona quan ja era a l'interior del cotxe i va ser llavors quan la va amenaçar amb una navalla per prendre-li les claus i va fugir. Després d'avisar els Mossos una patrulla va localitzar un cotxe accidentat contra un pal i els agents van trobar a la zona el suposat autor amb altres joves.

La víctima tenia el cotxe aparcat a la zona d'aparcament exterior del centre educatiu, que està situat als afores de la ciutat, prop del parc de les Basses d'Alpicat, a la partida del Pla de Montsó. El jove se li va atansar quan ja era a dins del vehicle i li va fer senyals com de si volgués demanar-li alguna cosa. La dona va obrir la porta i va ser llavors quan la va amenaçar amb una navalla per demanar-li les claus. La víctima li va donar i el jove va fugir amb el cotxe. Llavors va avisar als Mossos d'Esquadra que van començar la recerca per la zona fins a trobar el cotxe accidentat contra un pal.

L'adolescent, que no és alumne del centre, va quedar a disposició del seu representant legal després de declarar a la comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant de la Fiscalia de Menors quan sigui requerit.