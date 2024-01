Condemnen un pare per asfixiar fins matar al seu fill de 7 setmanes perquè no parava de plorar

El pare, identificat com Teshawn Watkins, del Bronx, a Nova York, el dia del judici. Twitter

Un home del Bronx (Nova York, EUA) de 31 anys ha estat sentenciat aquest mes de gener a deu anys de presó per asfixiar el seu fill amb un coixí perquè estava plorant. La Fiscalia del Districte del Bronx ha informat que el jutge va ordenar a Teshawn Watkins passar entre cinc i deu anys rere les reixes, més cinc anys de supervisió posterior al seu alliberament, per la mort de Kaseem Watkins, de 7 setmanes.

El fiscal Darcel Clark va dir després de conèixer-se la sentència: «Aquest nen amb prou feines havia començat la seva vida quan el seu pare va acabar cruelment amb ella, col·locant coixins a sobre del petit fins que no va poder respirar». Teshawn Watkins s’havia declarat culpable d’homicidi involuntari en segon grau. També es va declarar culpable d’agressió en tercer grau perquè va colpejar la mare del nen, la seva parella, durant l'embaràs. La dona es va negar a testificar contra Watkins durant el judici.

Els fets van passar el 29 de gener de 2020, Watkins estava a l’apartament que compartia amb la seva parella i els seus tres fills, quan el petit Kaseem Watkins va començar a plorar. L’oficina del fiscal de districte va dir que Watkins «es va irritar amb el plor del nadó i li va col·locar coixins, tapant-li el nas i la boca».

Reincident en l’asfíxia

Watkins se’n va anar a dormir, però quan es va despertar, va notar que el nadó no responia. La parella de Watkins va trucar al 911 i van portar el nadó a un hospital, on ho van declarar mort. L’informe de l’autòpsia va mostrar que el nen va morir per asfíxia. Segons mitjans nord-americans, Watkins va posar coixins al cap del seu fill almenys una altra vegada entre el 9 de desembre de 2019 i l’1 de gener.