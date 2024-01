L'FMI adverteix que la IA afectarà el 40% dels treballs i empitjorarà la desigualtat social

La intel·ligència artificial afectarà sis de cada deu llocs de treball a les economies avançades. Així ho indica un informe publicat pel Fons Monetari Internacional (FMI), el qual veu un major impacte de la IA en els països més rics, amb un percentatge més elevat de treballadors altament qualificats.

A les economies emergents, l'FMI calcula una afectació del 40%, mentre que als països amb menys recursos la redueix a un de cada quatre llocs de treball. Segons el document, la meitat de les professions afectades al primer món es podran beneficiar de la intel·ligència artificial, impulsant la productivitat. En l'altra meitat, però, la IA podria executar tasques fetes per humans, reduint la contractació i eliminant algunes professions, apunta.

En el mateix sentit, l'organisme presidit per Kristalina Georgieva adverteix que la intel·ligència artificial podria accentuar la desigualtat entre població. Per una banda, diversos treballadors veurien increments de salari gràcies a l'ajuda de noves eines, fent possible un increment de la seva productivitat.

Altres, per la seva banda -l'FMI es fixa sobretot en els col·lectius de més edat-, podrien quedar-se enrere i veure's perjudicats pels avenços de la tecnologia. En aquest sentit, l'entitat insta als estats a actuar «de forma proactiva» per evitar que la intel·ligència artificial «ampliï les tensions socials» i que la transició cap a l'ús de noves eines sigui «més inclusiu».