L’ergofòbia, la por de gener a la feina

La tornada a la rutina, després de les festes, és fa dura per a moltes persones, però n’hi ha algunes que arriben a sentir una por desproporcionada i intensa per la tornada a la feina. És el que es coneix como"ergofobia".

Hi ha qui està a gust amb la seva feina, gaudeix de les seves facetes i assumeix els contratemps com un repte i un aprenentatge. Per a d’altres, treballar només és un mitjà de vida amb unes tasques i horaris que han de complir a canvi de rebre uns honoraris.

Altres persones, depenent de com van les coses, el que els espera aquell dia o el seu estat d’ànim, passen la jornada entre la satisfacció i un malestar difús; entre la indiferència i l’avorriment; entre l’apatia i l’entusiasme.

Però algunes senten un temor desproporcionat, persistent i irracional de la feina que podria definir-se com una “por irrefrenable d’acudir al seu lloc o lloc de treball habitual”.

Quan i com apareix l’ ergofòbia o por de la feina

L’ergofòbia pot manifestar-se abans, durant o després de la jornada laboral, segons l'Institut Psicològic Claritas (IPC).

El malestar que experimenta la persona amb ergofòbia pot ser tan intens que li impedeix realitzar les seves tasques laborals de manera natural i adequada, i fins i tot dificultar l’acompliment dels qui busquen feina i afronten proves de selecció de personal, segons l’IPC.

Això pot passar en reincorporar-se a la feina, després de les vacances estivals o d’hivern, o lapses vacacionals més breus, com les Festes nadalenques o la Setmana Santa.

Tanmateix, aquesta fòbia és diferent de la simple tristesa o dificultat d’adaptació que sentim en reprendre la rutina laboral després d’un descans temporal. De fet, pot presentar-s’en qualsevol època de l’any o etapa de la vida laboral d’una persona.

"Provoca un elevat patiment, que pot manifestar-se de diverses formes, produint ansietat, preocupació constant, pensaments negatius i símptomes físics", assenyala la psicòloga i ‘coach’ Pilar Guerra, especialitzada en trastorns emocionals i de conducta.

Causes del malestar

“La por irracional de la feina pot tenir causes profundes que varien d’una persona a l’altra, i entre les quals es poden incloure les experiències traumàtiques o negatives relacionades amb la feina, com un acomiadament inesperat o un ambient laboral tòxic o estressant,” assenyala Guerra.

“També pot estar relacionat amb problemes d’autoestima o ansietat social, pels quals la persona tem ser jutjada, avaluada negativament o rebutjada pels seus col·legues o superiors”, afegeix.

Indica, a més, que altres possibles causes de l’ergofòbia poden ser la falta d’un interès genuí de la persona en l’ocupació que exerceix, una sensació de falta de control sobre la feina que realitza, o la percepció de no ser capaç de complir adequadament les funcions que se li han assignat.

Aquest trastorn psicològic pot ser desencadenat per situacions específiques a la feina, com una presentació en públic, una avaluació d’acompliment, una reunió amb els caps, o fins i tot pot començar a produir-se per la simple idea d’haver de complir responsabilitats laborals.

“També poden sorgir desencadenants relacionats amb l’estrès, com les càrregues de treball excessives o els terminis molt ajustats”, apunta Guerra.