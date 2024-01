Mengem el plàstic que mengen els peixos?

La crisi que ha generat l'abocament de pèl·lets davant de la costa de Portugal i Galícia ha tornat aquests dies el focus informatius a un dels principals problemes ambientals del planeta, el plàstic que inunda els oceans. Els peixos se'l mengen, però arriba al consumidor?

Estudis científics recents demostren que sí, que amb el peix podem ingerir partícules de plàstic i contaminants que aquests materials porten de fàbrica i també d'altres que han adquirit durant la seva deriva al mar.

A les revistes científiques hi ha desenes d'articles que expliquen com els pèl·lets -i la resta de microplàstics i fibres sintètiques presents al mar- entren a la cadena tròfica, perquè diversos organismes marins els ingereixen, ja sigui per accident o perquè els confonen amb el zooplàncton del que solen alimentar-se.

En la coneguda seqüència "del peix gran es menja el noi", aquests fragments van escalant a la cadena tròfica als oceans, però ¿arriben a la nostra taula? els ingerim, o es queden confinats a l'aparell digestiu del peix, que normalment no es consumeix?

"Entren per on entren i surten per on surten", ha dit aquesta setmana el conseller del Mar de la Xunta de Galícia, Alfonso Villares, després de remarcar que ell no menja els budells del peix i que parlar d'un potencial perill per al consumidor de les escombraries plàstices que empassen els peixos fa mal al sector pesquer.

L'Institut de Recerca en Aqüicultura Sostenible i Ecosistemes Marins (Ecoaqua) de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària (ULPGC) fa anys que treballa en el projecte "Microtrofic", que l'ha convertit en una de les referències científiques en matèria de microplàstics marins , els contaminants i els efectes potencials per a la fauna i, al final de la cadena, per a l'home.

I això perquè les Illes Canàries reben cada any a les seves platges tones de microplàstics procedents de tot el món, que suren durant dècades arrossegats pels corrents i els grans girs oceànics fins que toquen terra.

En aquest tràfec, els plàstics no només es fragmenten cada vegada en trossos més petits -i per això més perillosos-, sinó que a més es van carregant dels contaminants orgànics persistents existents a tots oceans, que literalment se'ls enganxen i poden resultar tòxics a partir de determinats nivells d'ingesta i de concentració.

A les partícules d'aquest tipus recollides a les costes de les Canàries -i també als pèl·lets, que per exemple representen un 40 % de les escombraries plàstices de la platja de Famara, a Lanzarote-, Ecoaqua ha trobat 80 contaminants diferents, des de filtres ultraviolats de les cremes solars, fins a restes de pesticides prohibides des de fa anys però que segueixen al medi ambient, com el DDT, passant retardants de la flama (María Camacho i Alicia Herrera, a Science of The Total Environment, abril del 2019).

Aquests últims, els retardants, molts plàstics els porten ja a la seva composició original, també els pèl·lets, no cal que se'ls adhereixin al mar.

Però és general o només puntual que els peixos de consum comú ingerissin plàstics? Aquest grup científic de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària ha publicat treballs que donen idea de l'extensió del problema: el 80% de les cavalles salvatges que es capturen a les illes tenen plàstic a l'estómac (A. Herrera i A. Stindlova a Marine Pollution Bulletin, febrer de 2019) i el mateix el 65 % dels llobarros d'aqüicultura de granges ubicades al mar (S. Reinold i A. Herrera, Marine Pollution Bulletin, juliol de 2021).

Que aquests fragments i fibres poden passar als teixits (la 'carn' que menja el consumidor) ja se sabia, però un dels treballs més recents d'aquest equip ha demostrat per primera vegada que els contaminants (els de fàbrica i els absorbits del mar) s'acumulen al fetge dels peixos. És a dir, van entrar al seu metabolisme.

Per això, Ecoaqua va alimentar als seus laboratoris peixos amb pèl·lets acabats de sortir de fàbrica (de polietilè de baixa densitat, un dels més comuns) i amb pèl·lets recollits de la platja de Las Canteras, a Las Palmas de Gran Canaria, carregats de forma 'natural' d'altres contaminants ambientals pel viatge per l'oceà.

Durant 60 dies, els peixos van menjar una dieta composta per un 10% d'aquests plàstics, en un percentatge similar al que els peixos poden trobar en llocs contaminats per microplàstics.

Tant al fetge dels llobarros que van menjar pèl·lets de fàbrica com en els que van ingerir pèl·lets 'de platja' es van trobar contaminants orgànics, amb concentracions majors en els exemplars engreixats amb pèl·lets recollits del medi marí (A. Herrera i A. Acosta-Dacal , Science of The Total Enviroment, maig de 2022).

"És important seguir estudiant els microplàstics presents al medi ambient per comprendre tant l'efecte físic de la ingestió com la transferència tròfica de contaminants que podrien provocar efectes en la salut a llarg termini. Es necessiten estudis durant períodes de temps més llargs per avaluar l'efecte de l'exposició crònica als microplàstics ambientals als peixos", conclou aquest últim estudi.