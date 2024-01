Demanden Starbucks per utilitzar cafè de plantacions on s’atempta contra els drets humans

La gran multinacional de cafeteries nord-americana Starbucks ha estat demandada per un grup de defensa dels consumidors per promocionar el seu compromís amb el proveïment ètic mentre, presumptament, obté cafè i te de plantacions en què es cometen abusos laborals i de drets humans.

La denúncia per publicitat enganyosa, de la qual Starbucks planeja "defensar-se", segons va declarar a Efe un portaveu de la companyia, va ser presentada en un tribunal de Washington D.C. per la Lliga Nacional de Consumidors en nom dels consumidors nord-americans.

"A cada bossa de cafè i caixa de K-cups (càpsules) que ven Starbucks anuncia el seu compromís amb el proveïment 100 % ètic (...) però està força clar que hi ha importants abusos laborals i de drets humans a tota la cadena de subministrament", va apuntar Sally Greenberg, directora executiva de l’organització, a la cadena NBC News.

La demanda a la marca de cafè més gran del món cita informes sobre abusos laborals i de drets humans en plantacions de cafè i te a Guatemala, Kènia i el Brasil i al·lega que Starbucks ha continuat comprant aquests proveïdors malgrat les violacions documentades.

En declaracions a Efe, un portaveu de l’empresa va afirmar que estan "al corrent" de la demanda i que es defensaran. "Planegem defensar-nos de les afirmacions que Starbucks ha tergiversat els seus compromisos de proveïment ètic amb els clients", va apuntar a través de correu electrònic.

La cadena, va afegir, es pren "molt seriosament acusacions com aquestes" i col·labora "activament" amb les plantacions "per garantir que compleixin" amb els estàndards. "Cada cadena de subministrament ha de sotmetre’s a una nova verificació periòdicament i seguim compromesos a treballar amb els nostres socis comercials per complir les expectatives detallades en la nostra Declaració Global de Drets Humans, va afirmar.

La demanda té com a objectiu, va explicar Greenberg, evitar que Starbucks faci afirmacions en la seua publicitat com "compromesos amb el proveïment de cafè 100 % ètic", llevat que l’empresa millori les pràctiques laborals dins de la seua cadena de subministrament.

Starbucks utilitza programes de certificació de tercers per garantir la integritat de les seues cadenes de subministrament de te, cacau i cafè, encara que la Lliga Nacional de Consumidors i altres organitzacions en posen en dubte l’efectivitat.