Un assetjador de Shakira volia adoptar fills i posar un negoci de camions amb ella

More Stories by Jessica (el seu nom a les xarxes), identificat com Daniel John Valtier d’El Paso, Texas, va ser arrestat a Miami i acusat d’un càrrec d’assetjament de Shakira, segons NBC 6 a Miami, el passat dia 8. La detenció d’aquest subjecte ha tranquil·litzat la cantant colombiana, que feia mesos que suportava el seu setge. El detingut va arribar a presentar-se en ola seva mansió de Miami, on viu amb els seus dos fills petits.

Durant el mes de desembre i gener l’artista colombiana va començar a rebre missatges de Valtier en el seu compte d’Instagram. A més, li enviava botelles de vi, xocolate i joguines per als seus fills Milan i Sasha, fills també de l’exfutbolista Piqué. La policia de Miami Beach el va detenir el 8 de gener. El jutge que porta el seu cas li ha imposat una fiança de 100.000 dòlars per sortir en llibertat i li ha prohibit apropar-se a Shakira i tenir qualsevol tipus de contacte amb ella.

També haurà d’abonar 2.500 dòlars per un cotxe llogat que no va pagar i que va utilitzar en la seva 'persecució' a Shakira. Entre les publicacions on consten els testimonis d’assetjament de la cantant, figura un que ha alertat de manera especial al jutge: «Els nens els adoptaré quan em casi amb Shakira. Ella vol ser americana com el seu pare i compartir la resta de la seva vida amb mi. Tindrem un negoci de camions».

Va ser la mateixa Shakira qui va denunciar el seu perseguidor, per missatges com aquest que posaven en dubte la seva seguretat i la dels seus fills. Per a aquest home, la cantant era la seva esposa.