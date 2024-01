El sorprenent cas de l'iPhone que va continuar funcionant després de caure del Boeing d’Alaska Airlines a 5.000 metres d’altura

Fa uns dies, un dels plafons d’un Boeing 737 MAX 9 d’Alaska Airlines es desprenia de la cabina al cap de poc temps d’enlairar-se, obrint un forat al fuselatge i provocant un aterratge d’emergència. Després de dos dies de recerca, un ciutadà ho trobava aquest diumenge en la part posterior del pati d’un professor, als afores de Portland, a l’estat d’Oregon.

Al costat del plafó, uns cercadors van trobar a més dos telèfons mòbils al voral d’una carretera que, segons ha informat AFP, se’ls van caure a passatgers de l’avió durant l’aparatós incident, que va tenir lloc quan l’avió volava a uns 16.000 peus d’altitud -a uns 5.000 metres, aproximadament-, i després del qual no hi va haver danys humans, més enllà de pèrdues materials. I és que tant aquests dispositius com altres pertinences van ser succionades per l’aire de fora.

Tanmateix, el més impactant d’aquest succés va ser que un d’aquests telèfons -un model d'iPhone- estava en perfectes condicions. «Encara en mode avió, amb la bateria per la meitat i oberta a una reclamació d’equipatge», va escriure l’usuari Seanathan Bates a X (anteriorment Twitter) sobre el vol ASA1282 d’Alaska Airlines, que comptava amb un total de 174 passatgers i 6 tripulants a bord i el destí del qual era Ontario (Califòrnia).

«Va sobreviure perfectament intacte a una caiguda de 16,000 peus!», va expressar l’usuari, qui, sorprès, va compartir una fotografia en la qual es podia observar l'iPhone funcionant sense problemes.

De moment, han estat dos els telèfons trobats després d’aquest accident en ple vol, segons ha reconegut el jove després de la seva trucada a la National Transportation Safety Board (NTSB), l’agència nord-americana de seguretat en el transport. Pel que sembla, l’accident ha provocat la immobilització d’algunes aeronaus, a l’espera d’una inspecció per part de les autoritats de l’aviació civil, així com una caiguda aquest dilluns de les accions de Boeing.

Davant d’aquells usuaris que han qüestionat la veracitat de la troballa, Bates ha afegit una fotografia en la qual es pot apreciar que dins d’ell encara segueix enganxada una part de l’arrancat endoll del carregador. Així mateix, Jennifer Homendy, directora de la NTSB, que encara continua investigant l’incident, l’ha felicitat aquest dilluns a X per la seva tasca. «Gràcies per la seva ajuda. M’agradaria molt conèixer-lo», va escriure.