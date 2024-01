L’obligació de la mascareta a centres sanitaris podrà passar a recomanació si les infeccions baixen durant dues setmanes

El Ministeri de Sanitat ha decretat aquest dimecres l’obligació de dur la mascareta en hospitals i centres sanitaris, arran de l’increment d’infeccions respiratòries de les últimes setmanes. No obstant, ha introduït la possibilitat que cada comunitat autònoma faci que aquesta mesura sigui només recomanable si durant dues setmanes consecutives les xifres d’infeccions disminueixen i les autoritats volen. Ho ha anunciat aquest dimecres al migdia la ministra de Sanitat, Mónica García, després d’haver rebut les al·legacions de les comunitats autònomes 48 hores després de la reunió del consell interterritorial de dilluns passat. La mesura ja l’apliquen sis autonomies, entre elles Catalunya.

En una roda de premsa, la ministra ha dit que les xifres actuals d’infeccions respiratòries són altes però similars al període prepandèmic. Per això, i per establir unes «mesures bàsiques i mínimes» apreses durant la covid, el ministeri ha fet una declaració d’actuacions coordinades per establir un «aval jurídic» a l’obligatorietat dictada per algunes comunitats i alhora una certa «flexibilitat» depenent de les xifres de cada territori.

Alhora, es recomana dur la mascareta en farmàcies, centres sociosanitaris, residències de gent gran i zones amb grans aglomeracions. En aquest sentit, ha apel·lat al «sentit comú» de la ciutadania, que en molts casos ja es posa la mascareta en aquests àmbits. També es reforçaran les campanyes de vacunació i la recomanació de ventilar els espais tancats.

Davant les critiques del PP, la ministra ha demanat al partit que no entri en contradiccions, perquè algunes comunitats populars sí que han pres la mesura. També ha recordat que la mascareta als centres sanitaris ha rebut l’aval científic. En aquest sentit, ha dit que les epidèmies respiratòries són normals a l’hivern, però «no ha de ser normal tensar el sistema sanitari» cada hivern.