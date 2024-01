Un pilot, als passatgers en un vol a Eivissa: «Estem llegint el manual d’instruccions de l’avió per saber com enlairar»

Ensurt, encara que només fos durant uns quants segons, en l’últim vol de Vueling del passat 28 de desembre cap a Eivissa. Amb els passatgers asseguts, i a punt de partir, un missatge del pilot va fer saltar les alarmes entre tots.

Tal com relata Público, saludar els passatgers, presentar-se a ell i a la seva tripulació i oferir alguns detalls del vol, el to del pilot canvia, una cosa que descol·loca tots, i més després d’escoltar el que va dir a continuació.

«Sento informar-los que sortirem una mica més tard del previst. Sortirem més tard del previst perquè jo i el meu copilot estem llegint el manual d’instruccions de l’avió per saber com enlairar-nos. Però no es preocupin, crec que al final ho aconseguirem», va assenyalar, tal com reprodueix el mitjà citat.

Unes paraules que, òbviament, van generar nerviosisme entre els passatgers. Però només uns segons. Els que van trigar en adonar-se que aquell dijous era 28 de desembre, Día dels Innocents, pel que, lògicament, els temors van marxar.

«Al principi només pensàvem que ens deia que no hi havia pista i que ens enlairaríem més tard. Després ja hem vist que era una broma perquè era dia 28», comenta una de les passatgeres del vol en unes paraules que reprodueix el mitjà citat.