Mor Franz Beckenbauer, llegenda del futbol mundial

L’exjugador i l’exentrenador Franz Beckenbauer ha mort als 78 anys d’edat, tal com han informat fonts de la seva família. Beckenbauer és considerat com la màxima llegenda del futbol alemany i va ser campió del món com a jugador el 1974 i com a entrenador el 1990 a més d’haver guanyat tres vegades l’antiga Copa d’Europa amb el FC Bayern i una Eurocopa amb Alemanya.

En els últims anys havia estat retirat de la vida pública per problemes de salut i també per l’escàndol desencadenat per presumptes irregularitats en la seva feina per aconseguir per a Alemanya la seu del Mundial 2006.