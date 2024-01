Creen una eina que permet recuperar informació de 400 telèfons mòbils, obtenir proves forenses i resoldre crims reals

El projecte europeu Exfiles, en què ha participat l'Institut de Microelectrònica de Barcelona del CSIC, juntament amb tretze centres de recerca, empreses i Agències d'Aplicació de la Llei, ha permès desenvolupar una eina per recuperar informació continguda en 400 telèfons mòbils intel·ligents que s'havien utilitzat en diversos casos de crims reals. La innovació ha fet possible reduir el temps d'anàlisi i obtenir dades que eren inaccessibles amb els mètodes tradicionals, especialment en els dispositius més moderns. Tot plegat ha facilitat els treballs d'anàlisi forense i la resolució de diversos casos policials que ja estan tancats i que són confidencials.

La proposta d'Exfiles era millorar les tècniques i mètodes per obtenir proves digitals a l'abast dels grups oficials d'electrònica forense, i utilitzar-los en l'anàlisi dels m`bils intel·ligents que havien fet servir els criminals. L'èxit més important ha estat el seu ús combinat juntament amb els procediments, tècniques i eines desenvolupades en el projecte.

“L'ús col·laboratiu d'eines de programari i de maquinari va portar a la definició de 21 escenaris d'anàlisi sobre sis models de telèfons diferents”, han explicat els responsables del projecte. Com a resultat directe, es va aconseguir accedir a uns 400 dispositius pertanyents a casos reals. La combinació de les eines desenvolupades, juntament amb mètodes d'Atac per Canal Lateral (SCA, Side-Channel Attack) i d'Injecció de Fallades (FI, Fault Injection) en Sistemes Integrats a Xips (SoC, System on Chip), han estat les innovacions més importants.

Les tècniques esmentades són àmpliament utilitzades en l’anàlisi de dispositius electrònics. El mètode d'Atac per Canal Lateral es basa en l'anàlisi dels senyals que un sistema electrònic genera durant el funcionament i que es poden utilitzar per accedir a la informació amb què treballa. D'altra banda, la Injecció de Fallades persegueix portar un xip (circuit integrat) a treballar en estats no considerats durant el seu disseny i per propiciar modificacions en el seu funcionament que afectin la seguretat i la integritat de la informació processada.

El Grup d'Enginyeria Inversa de l'IMB-CNM (REG) ha treballat principalment en els mètodes d'anàlisi de maquinari, i les seves investigacions són clau per desenvolupar nous mètodes de desxifrat de telèfons mòbils.

Col·laboració europea de set països diferents

L'Exfiles ha estat un projecte finançat en el marc dels fons Horizon 2020. Engloba entitats de fins a set països europeus, entre les quals es troben les empreses Technikon (Àustria), Riscure BV (Holanda) o Ciber Intel (Espanya); les agències d'aplicació de la Llei d'Alemanya, Holanda, Noruega, França i Espanya; i centres de recerca i universitats, com ara la Royal Holloway University de Londres, la Universitat de Lille o el mateix IMB-CNM.

Els membres del projecte es van reunir a Brussel·les a inicis d'octubre per tancar-lo i valorar els treballs realitzats, on els resultats es van qualificar de gran potencial i amb un impacte immediat per part del panell revisor.