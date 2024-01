Amazon busca mossos de magatzem per treballar per sous de 1.800 euros

Amazon ha llançat recentment diverses ofertes d’ocupació per cobrir la feina de mossos de magatzem en els seus centres logístics d’Espanya. La multinacional nord-americana, a través del Grup Manpower, ofereix l’oportunitat laboral de treballar en la companyia sense necessitat de tenir experiència prèvia i per sous que poden assolir els 1.800 euros al mes.

D’aquesta manera, al web de Manpower es poden trobar fins a 13 ofertes d’ocupació per a Amazon, en les quals el gegant de la logística busca «persones amb bona actitud, amb ganes de treballar en equip, organitzades i amb predisposició d’aprenentatge», expliquen.

Com que el perfil de l'oferta és el de mosso de magatzem, el tipus de funcions és pràcticament el mateix per a totes les vacants: càrrega i descàrrega de mercaderia; recepció de paqueteria, registre de dades i control de qualitat; classificació de paquets, classificació de mercaderia o resolució d’incidències, entre d’altres.

Malgrat que valoren que els candidats comptin amb experiència prèvia, especifiquen que aquesta no és indispensable per obtenir la feina. El tipus de contractes que s’ofereixen són des de temporals fins a una jornada completa de 40 hores setmanals, per salaris que oscil·len des dels 600 euros fins els 1.800 euros.