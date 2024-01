Uns 300 desapareguts i 168 morts al terratrèmol del Japó una setmana després

Aquest dilluns es compleix una setmana del devastador terratrèmol del centre del Japó, que ha deixat almenys 168 morts i més de 300 de desapareguts, mentre les tasques de recerca de víctimes i assistència als damnificats continuen obstaculitzades per la neu i els danys en carreteres.

Les autoritats locals han ofert avui l’última dada de morts confirmats pel terratrèmol de magnitud 7,6 que va colpejar la prefectura d’Ishikawa, i van anunciar que unes altres 323 persones continuen en parador desconegut arran del desastre.

La majoria dels morts es van produir a les localitats de Wajima i Suzu, on també es concentren les tasques de recerca i rescat, mentre que més de 500 persones van resultar ferides de diversa consideració al terratrèmol més devastador del Japó durant l’última dècada.

Neu i carreteres tallades

L’accés per terra al nord de la península de Noto, la zona més castigada pel terratrèmol, ha quedat pràcticament bloquejat pels nombrosos talls de carreteres danyades pel sisme o pels despreniments de roca, allaus de terra o caiguda de pals, edificis i altres infraestructures.

S’hi suma el front d’aire fred que està deixant temperatures sota zero i nevades de fins 13 centímetres a la zona, el que dificulta encara més el trànsit de vehicles i eleva el risc de nous ensorraments o despreniments en immobles danyats pel terratrèmol, o de causar hipotèrmia a les persones que es troben en cases o centres d’acolliment sense electricitat ni aigua corrent en alguns casos.

A més, durant els últims dies han continuat les rèpliques del terratrèmol amb epicentre també a la zona de Noto, entre elles alguna amb magnitud superior a 5, tremolors que juntament amb les condicions meteorològiques adverses han provocat nous desplaçaments de terra i més desperfectes en edificis o vies de transport.

El ministeri de Transport ha assenyalat que no sap encara quan es podrà reprendre amb normalitat el trànsit en les principals vies d’accés a Noto, situació que ha portat alguns experts a criticar la tardança de les autoritats a reparar infraestructures clau per proveir subministraments bàsics als afectats i per facilitar les tasques de rescat.

El primer ministre nipó, Fumio Kishida, va afirmar en la vigília que es farà "tot el possible" per assistir a les persones en les "àmplies àrees que continuen aïllades", i va dir que es contemplen mesurats com l’accés a peu o per helicòpter per part de les Forces d’Autodefensa (Exèrcit) del Japó.

Kishida també va anunciar que es designarà al terratrèmol del centre del Japó com a "desastre extraordinari", el que permetrà un tracte administratiu especial per als afectats a l’hora de sol·licitar ajuts o procediments de tot tipus.

Gimnasos i hotels per acollir refugiats

Unes 28.000 persones continuen refugiades en centres d’evacuació temporals, mentre que hi ha prop de 15.000 cases sense aigua corrent i més de 14.000 sense llum.

A més es calcula que més de 2.000 persones a Ishikawa continuen aïllades a 24 localitats a causa de les destrosses en carreteres i camins.

Aquesta situació ha portat a les autoritats regionals a habilitar un nou centre d’evacuació en un gimnàs públic de la ciutat de Kanazawa, on s’han instal·lat més de 200 tendes de campanya per acollir a partir d’aquest dimarts ancians, embarassades i altres persones amb necessitats especials.

L’Executiu central també han demanat a hotels i hostals tradicionals de la zona que ofereixin allotjament temporal als refugiats, i s’espera que en els propers dies siguin traslladats allà els damnificats que es trobin en situacions més precàries.

El sisme de dilluns passat ja és el més mortífer al Japó des del de 2011, una tremolor de 9 graus que va provocar un tsunami que va deixar més de 20.000 morts i va provocar el desastre nuclear de Fukushima, el pitjor des del de Txernòbil (Ucraïna) el 1986.