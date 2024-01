La mare d’Alves fa públiques imatges i el nom de la jove que el va denunciar per violació

La mare de l’exfutbolista del Barça Dani Alves ha fet públiques imatges i el nom de la noia que va denunciar el seu fill per violació en una discoteca de Barcelona fa poc més d’un any. La dona ha publicat en xarxes socials, i alguns mitjans brasilers ho han replicat, imatges de la noia extretes de les xarxes socials de la jove o del seu entorn, a més de publicar el seu nom i reivindicar la innocència del jugador. El jutjat de Barcelona que ha investigat el cas va demanar a les parts que preservessin la imatge i la identitat de la víctima, i per això ara l’acusació particular podria denunciar la dona.

Alves s’enfronta a una pena de 12 anys de presó per violació amb penetració. L’esportista ha defensat sempre la seva innocència, primer negant que conegués la noia, després que havia estat ella el que l’havia forçat sexualment i finalment que havia estat una relació consentida. A més, ha canviat dos cops d’advocat. Des del gener de l’any passat està en presó preventiva i al febrer se’l jutjarà a l’Audiència de Barcelona.