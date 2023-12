L’Índex de Preus al Consum (IPC) tanca el mes de desembre al 3,1% anual, segons l’avançament estimat publicat aquest divendres per l’INE. La dada suposa una dècima menys que al novembre, quan la inflació va ser del 3,2%.

Els preus, per tant, acaben el 2023 seguint amb la tendència a la baixa, motivada principalment per certa estabilitat en els aliments en comparació amb el desembre del 2022 i una energia més barata que fa un any. La inflació subjacent -que no té en compte l’energia ni els aliments- també disminueix, amb un 3,8%, respecte al 4,5% del novembre. A nivell mensual, l’IPC es manté estable, al 0%.